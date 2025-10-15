PHOTO
È scattata una sanzione amministrativa per un esercizio commerciale h24 ad Alghero, dove la Polizia Locale ha accertato la vendita di bevande alcoliche attraverso un distributore automatico privo del sistema di verifica dell’età degli acquirenti.
L’intervento è nato dalla segnalazione di una cittadina preoccupata, che ha segnalato la possibilità che il distributore potesse essere utilizzato anche da minorenni.
L’accertamento ha consentito di rilevare una violazione dell’articolo 14-ter della Legge 125/2001, che disciplina la vendita automatica di alcolici, prevedendo l’obbligo di idonei dispositivi per impedire l’acquisto ai minori di 18 anni.
Nei confronti del titolare dell’attività è stata applicata la sanzione amministrativa di 2mila euro prevista per la prima infrazione. Il Comandante della Polizia Locale Salvatore Masala ricorda che, "in caso di recidiva, la normativa dispone la chiusura dell’esercizio commerciale e che la vendita di bevande alcoliche a soggetti minori di 16 anni costituisce reato, perseguibile penalmente ai sensi della vigente legislazione".