I Carabinieri delle Stazioni di San Basilio, Siurgus Donigala, Barrali e Donori, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari, hanno condotto, durante la serata di ieri, martedì 14 ottobre, un'operazione volta a contrastare il gioco d’azzardo non autorizzato. Durante il servizio, sono stati controllati diversi esercizi pubblici, la maggior parte dei quali risultati conformi alla normativa vigente. Tuttavia, è stata riscontrata un'unica irregolarità in un circolo privato di Goni, dove i Carabinieri hanno trovato due slot machine prive di autorizzazione e non collegate alla rete telematica dei Monopoli di Stato. Dopo un'approfondita analisi documentale e tecnica, il titolare dell'esercizio è stato sanzionato per diverse violazioni amministrative legate alle normative sui giochi e scommesse, con una multa complessiva di 22mila euro.

Gli apparecchi illegali sono stati sequestrati. Questa operazione fa parte delle attività costanti di prevenzione e controllo del territorio condotte dall'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con altri enti di vigilanza, per garantire la legalità e la sicurezza economica dei cittadini.

L'Arma, ribadendo il suo impegno nel contrastare le pratiche illegali legate al gioco, mette in guardia sui rischi della ludopatia, una dipendenza con gravi conseguenze personali, familiari e sociali, e invita i cittadini a un approccio consapevole e responsabile verso ogni forma di gioco.