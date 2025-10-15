Dalle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 15 ottobre, la città di Olbia è flagellata da intense piogge, richiedendo un'azione rapida da parte dei Vigli del Fuoco, attualmente impegnati in diversi interventi.

Il Comando di Sassari ha inviato un funzionario per coordinare i soccorsi a terra, mentre il Comandante Antonio Giordano sta sorvolando le zone colpite con l'elicottero VF partito da Alghero Fertilia.

Oltre alle squadre locali, i Vigili del Fuoco di Arzachena e Ozieri stanno operando sul campo, insieme a squadre di sommozzatori e soccorso acquatico. Gli interventi più comuni includono strade allagate, persone intrappolate in case e negozi, seminterrati e piani terra allagati, nonché danni strutturali agli edifici.