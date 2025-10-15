Un automobilista è rimasto intrappolato nel sottopasso di via Amba Alagi a Olbia a causa delle intense piogge che hanno colpito la città e la Gallura dalle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 15 ottobre.

I Vigili del fuoco di Olbia, con il supporto dei Carabinieri, sono intervenuti prontamente per salvarlo, evitando conseguenze più gravi. Il sottopasso è stato temporaneamente chiuso al traffico a causa dell'acqua accumulata.

Un caso simile è avvenuto a Porto Torres, dove una donna e sua figlia, intorno alle 8:00, sono rimaste intrappolate nella loro auto, in un tratto completamente allagato della strada provinciale in località Funtana Cherchi.

Le due, sorprese dall’improvviso innalzamento dell’acqua, non riuscivano più a uscire dall’abitacolo né a spostare il veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, giunti rapidamente con un mezzo fuoristrada, le hanno raggiunte attraversando la zona sommersa e le hanno tratte in salvo, portandole in un luogo sicuro

NUMEROSI INTERVENTI

Il comando dei vigili del fuoco di Sassari ha intanto inviato un funzionario a Olbia per coordinare le operazioni di soccorso, mentre il comandante Antonio Giordano sta sorvolando le zone colpite con l'elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Alghero Fertilia.

Squadre provenienti da diverse località, tra cui Arzachena, Ozieri e Siniscola del comando di Nuoro, insieme a sommozzatori e squadre di soccorso acquatico, stanno lavorando sul campo per affrontare la situazione di emergenza.

Numerose strade e sottopassi sono allagati, con persone bloccate nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, e si registrano numerosi allagamenti nei seminterrati e nei piani terra.

ALLERTA METEO PER LE GIORNATE DI OGGI E DOMANI

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta per rischio idrogeologico su diverse aree della Sardegna, con codice giallo per criticità ordinaria. L'avviso riguarda specificamente le zone di Iglesiente, Campidano, Flumendosa, Flumineddu e Gallura.

A Cagliari l'allerta per rischio idrogeologico dovrebbe durare fino alle 18:00 di giovedì 16 ottobre . Anche il Campidano sarà coinvolto da un avviso di codice giallo per rischio idrogeologico nello stesso periodo, come comunicato dalla Protezione Civile regionale.

Per prevenire danni durante temporali, il Comune di Cagliari ha reso noto un elenco di strade nel territorio di Pirri dove è consigliabile evitare di parcheggiare. In caso di necessità, le automobili potranno essere spostate al parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano.

Per ulteriori informazioni, si possono contattare i seguenti numeri: - Servizio Protezione civile del Comune di Cagliari: 070.6778306, 070.6776933, 070.6776953, 070.6777352, 070.6776977 (orario ufficio) - Centro radio Polizia Locale di Cagliari: 070.533533 (attivo 24 ore su 24)