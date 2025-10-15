La notte scorsa, grazie all'attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Sestu, è stato arrestato un giovane corriere di 24 anni, residente ad Assemini e già conosciuto dalle autorità, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio.

Durante un normale servizio di pattugliamento, i militari hanno fermato l'auto guidata dal giovane per un controllo stradale quando, nel momento in cui il finestrino è stato abbassato, un sospetto odore di marijuana li ha spinti a effettuare una perquisizione sia personale che del veicolo, che ha portato al ritrovamento di droga.

Sospettando che quanto trovato potesse essere solo una piccola parte delle attività illegali, i militari hanno esteso le ricerche alla casa del ragazzo, dove sono stati sequestrati 28,7 grammi di marijuana, 5,5 grammi di hashish, strumenti per il taglio e il confezionamento, e una grande quantità di denaro, superiore a 30mila euro, considerata provento dell'attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo fissata per la mattina di domani.