L'interrogatorio di Luca Franciosi, indagato per presunto favoreggiamento nel femminicidio di Cinzia Pinna a Castelsardo, è stato programmato per domani, giovedì 16 ottobre, alle 15:00 presso il tribunale di Tempio Pausania.

Il giovane manutentore stagionale, coinvolto nella vicenda insieme a Emanuele Ragnedda, reo confesso, dovrà rispondere alle domande della pm Noemi Mancini e del procuratore Gregorio Capasso.

Durante la confessione di Ragnedda, è emerso che Franciosi avrebbe aiutato nell'occultamento del cadavere di Cinzia Pinna e nella sparizione dei suoi effetti personali, tra cui indumenti e cellulare, che non sono ancora stati trovati.

Anche Rosa Maria Elvo, ristoratrice di San Pantaleo e amica di Ragnedda, risulta tra gli indagati in questa complessa vicenda giudiziaria.