Una donna di 68 anni è morta dopo essere precipitata dalla finestra della propria abitazione, a Scandicci, mentre stava pulendo le tapparelle.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Scandicci, la donna si trovava intenta nelle pulizie domestiche quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto dal primo piano. L’impatto con l’asfalto è stato violentissimo e per lei non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni soccorso si è rivelato inutile: la donna è deceduta sul colpo. La salma è stata restituita alla famiglia.