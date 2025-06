Paura, questo pomeriggio, a Sassari per un'auto andata a fuoco mentre era in marcia. I Vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 18:30, in via Carlo Felice nei pressi di un distriburore.

L'auto è stata avvolta dalle fiamme all’altezza del vano motore. La conducente ed unica occupante è riuscita ad abbandonare l'auto mettendosi in salvo.

I Vigili del fuoco hanno prontamente estinto le fiamme limitando i danni ed evitando che lo stesso potesse propagarsi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e non sono rimasti coinvolti altri mezzi, mentre la circolazione ha subito chiusure e rallentamenti.