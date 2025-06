È stato portato in carcere oggi, giovedì 19 giugno, uno dei due uomini arrestati lo scorso 4 giugno per il tentato furto di una cassa automatica per la sosta a pagamento. Si tratta di un disoccupato di 42 anni residente nel quartiere San Michele, già conosciuto alle autorità, che era stato sottoposto a una misura alternativa all'affidamento in prova ai servizi sociali dal 2023 dopo una condanna per rapina nella provincia di Cagliari.

Il provvedimento restrittivo di oggi è stato emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Cagliari su proposta della Stazione Carabinieri di Cagliari Sant’Avendrace a causa delle continue violazioni delle prescrizioni della misura alternativa.

Questa mattina, i carabinieri l'hanno arrestato presso la sua abitazione e lo hanno trasferito alla casa circondariale di Uta per scontare una pena residua di nove mesi.