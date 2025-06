Alessio Tucci, il 19enne reo confesso e attualmente in carcere per il femminicidio dell'ex fidanzata Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni brutalmente uccisa ad Afragola lo scorso 26 maggio, ha scritto a Papa Leone XIV per chiedere perdono.

Il 19enne ha affidato la sua lettera indirizzata al Pontefice a un sacerdote impegnato in attività di volontariato nel carcere in cui si trova attualmente. Nella missiva il ragazzo chiede al Santo Padre di essere perdonato per quello che ha fatto e di pregare per Martina.

Durissimo il commento di Enza Cossentino, la mamma di Martina, in un post pubblicato sui social: “Spero, caro Papa, che non gli risponderete neanche. Un mostro ha ucciso la mia unica figlia, la mia vita. Il delitto che ha fatto lui non lo avrebbe fatto nemmeno un serial killer. Niente perdono. Io sono una mamma afflitta dal dolore. Voglio giustizia. Fine pena mai per il mostro”.