Sono diventate virali e continuano a rimbalzare sul web le dichiarazioni di Salmo che, intervistato da Alessandro Cattelan nelle scorse settimane per il podcast Supernova, ha raccontato (non per la prima volta) un aneddoto legato alla storia della sua famiglia.

OMICIDIO A BITTI

Il rapper olbiese da anni macina successi nel mondo della musica. Nel suo ultimo album "Ranch", uscito il 9 maggio, è contenuto un brano che racconta una storia drammatica. Il pezzo in questione è Crudele, che recita così: "Mio bisnonno ha fatto a pezzi suo cugino / E l’ha sotterrato in giardino, eh / Dicci dov’è il corpo o fai la stessa fine / Il sangue segnava il confine, la famiglia si divise, yeah". Salmo prosegue raccontando come questo omicidio abbia segnato profondamente la sua famiglia.

Il nonno, racconta ancora il rapper nel brano, a causa dell’alcolismo non riconosceva nemmeno suo figlio, il padre di Salmo.

"HO APPRESO QUESTA STORIA A PEZZI"

"Alcune informazioni contenute nel brano sono romanzate, non reali – ha spiega di recente l'artista intervistato da Alessandro Cattelan per il podcast Supernova –. Ma la cronaca è tutta vera. La storia della mia famiglia è pesante da raccontare".

"La famiglia di mio padre viveva a Bitti, nel centro della Sardegna, ed erano pastori, gente di terra. Mio bisnonno litigò con suo cugino, del quale era vicino di casa, perché gli aveva venduto dei cavalli che però poi erano tornati nel suo terreno. In quei tempi le faide familiari per questioni agricole erano frequenti, anche perché i terreni non erano delimitati in maniera precisa come oggi. Fecero a botte e il cugino morì, così arrestarono mio bisnonno che si è fatto quasi tutta la vita in galera".

Il racconto del rapper prosegue: "Mio nonno, dopo l'arresto del padre, ebbe due donne diverse dalle quali ebbe dei figli. Solo che una la sposò, l'altra no. La donna che non sposò era mia nonna. Mio padre e i fratelli sono cresciuti solo con la mamma, e noi abbiamo preso il cognome (Pisciottu, ndr) da mia nonna. Negli anni mio padre ci ha raccontato questa storia a pezzi, essendo molto pesante, così siamo riusciti a mettere in ordine le informazioni".

UN ALBUM MOLTO PERSONALE

Una triste vicenda che ha ispirato dunque uno dei brani del nuovo album di Salmo, il cui ultimo lavoro discografico è già in vetta a tutte le classifiche. "Era nella mia testa, alla fine ho avuto il coraggio e ho buttato tutto giù scrivendo la mia musica".

Oltre a Crudele, l’album "Ranch" contiene altri brani che riportano le esperienze personali di Maurizio Pisciottu che, sempre intervistato da Cattelan, ha rivelato di aver rifiutato un contratto da un milione di euro per partecipare come giudice alla trasmissione X Factor.