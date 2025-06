Una serata carica di emozioni, folklore e cultura popolare quella che attende il pubblico domani, venerdì 20 giugno 2025, a Burgos. A partire dalle ore 21:30, la piazza del paese si accenderà per celebrare un traguardo significativo: il 25° anniversario del Gruppo Folk “Foresta Burgos”, che preserva antichi saperi, danze e abiti tradizionali.

A condurre l’evento sarà Giuliano Marongiu, volto amato e profondo conoscitore della cultura sarda, pronto a guidare il pubblico tra canti, danze e testimonianze di identità.

Una serata pensata come un vero e proprio viaggio attraverso le sonorità e i colori della tradizione, con oltre dieci gruppi artistici provenienti da tutta l’Isola. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sardegna Live, per permettere anche a chi è lontano di condividere la festa.

I gruppi partecipanti:

• Gruppo Folk e Mini Folk “Foresta Burgos” – Burgos

• Gruppo Folk “San Paolo” – Codrongianus

• Gruppo Folk “Tiscali” – Dorgali

• Gruppo Folk “Santu Franziscu” – Alà dei Sardi

• Gruppo Folk “Tradissiones Populares” – Silanus

• Tenore “Santa Sarbana” – Silanus

• Laura Santucciu e Fabrizio Sanna – Cantanti

• Roberto Tangianu – Launeddas

• Antonio Tanca – Fisarmonicista

• Gianbattista Longu – Violinista

• Giuseppe Masia – Cabarettista

• Gruppo etnico “A Brazos Tentos” – musica e balli popolari

Il programma prevede sei blocchi di spettacolo, che si alterneranno tra esibizioni di ballo, momenti musicali con strumenti tradizionali come organetto, launeddas e fisarmonica e performance canore. Gran finale con lo spettacolo pirotecnico e il taglio della torta per festeggiare i 25 anni di attività del gruppo “Foresta Burgos”.