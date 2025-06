È Claudio Piras il nuovo componente della giunta comunale di Porto Torres. In seguito alla rinuncia all'incarico da parte di Salvatore Frulio per motivazioni personali, il sindaco Massimo Mulas, con il decreto n°13 del 19/06/2025, ha preso atto delle dimissioni dell’ex assessore e provveduto alla ricostituzione del plenum dell’esecutivo dell’Ente nominando come nuovo titolare delle deleghe alle Attività produttive, Politiche del lavoro e dell’occupazione, Formazione professionale, Sicurezza sul lavoro, Pesca, Agricoltura, Artigianato, Personale e Commercio Claudio Piras, già consigliere del gruppo Orizzonte Comune.

Piras, imprenditore, nato ad Alghero il 26 luglio del 1976, assume l’incarico con decorrenza immediata. "Il decreto di nomina è stato disposto in ossequio alle disposizioni di legge in materia di Enti locali tra cui l’art.46, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la nomina dei componenti della giunta, il successivo art. 47 che ne disciplina la composizione e l'art. 47, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori stabilito dallo Statuto che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il primo cittadino. La nomina del nuovo componente della giunta consegue a un’attenta valutazione degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione" viene sottolineato in una nota del Comune.

Inoltre l’art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, all’atto di accettazione della nomina, cessi dalla carica di consigliere e, al suo posto, subentri il primo dei non eletti. Per cui entra a far parte dell’Assemblea civica Giovanna Manca, nata a Porto Torres il 20 dicembre 1971, esponente del gruppo Orizzonte Comune.

"Il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale si congratulano con Claudio Piras per il nuovo incarico e danno il benvenuto a Giovanna Manca fra i banchi del Consiglio comunale. L’augurio, per entrambi, è di proseguire il proprio impegno con lo stesso spirito propositivo dimostrato finora, sempre basato sulla collaborazione e orientato al benessere e allo sviluppo della città. Un sentito ringraziamento va inoltre all’assessore Salvatore Frulio, per l’impegno, la dedizione e la costante disponibilità con cui ha svolto il proprio incarico in questi anni. Un lavoro generoso, condotto sempre nell’interesse della comunità turritana" si legge sempre nella nota del Comune di Porto Torres.

La restante composizione della Giunta rimane invariata.