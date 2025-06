Paura oggi pomeriggio a Olbia, dove un incidente stradale ha coinvolto tre veicoli lungo via Bora, in direzione Pittulongu. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14:00 e ha causato momenti di forte tensione: una delle auto, a seguito dell’impatto, si è ribaltata finendo su un fianco.

Per cause ancora in corso di accertamento, i tre mezzi si sono scontrati in una dinamica che ha portato alla carambola. Dieci le persone rimaste ferite, tutte soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia, che hanno collaborato con i sanitari per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l’area. La squadra ha provveduto anche alla bonifica della zona per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Presenti anche gli agenti della Polizia per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.