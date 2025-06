È una scoperta scioccante quella avvenuta all’alba di oggi all’ospedale di Piacenza. Intorno alle 7 del mattino, nei bagni del Pronto Soccorso, un’addetta alle pulizie ha trovato un feto abbandonato dentro un cestino dei rifiuti. Una scena agghiacciante che ha immediatamente fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo, che hanno isolato l’area e avviato i rilievi scientifici, raccogliendo ogni possibile elemento utile a ricostruire la dinamica dei fatti. Dai primi accertamenti emergerebbe che il feto fosse quasi giunto al termine della gestazione, rendendo il ritrovamento ancora più drammatico.

Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al reparto, nella speranza di individuare chi, presumibilmente nel corso della notte, ha lasciato il feto nel bagno del nosocomio.

Sulla scena sono state rilevate anche alcune tracce di sangue, non solo all’interno del bagno, ma anche in prossimità dell’ingresso. Non si tratterebbe di una vera e propria scia, ma di macchie sparse che potrebbero comunque indicare un percorso seguito dalla persona coinvolta. Gli inquirenti eseguiranno analisi dettagliate per cercare di ottenere elementi identificativi utili all’indagine.

La notizia ha scosso profondamente il personale sanitario e l’intera comunità piacentina, ancora incredula.