La Regione Sardegna stanzia oltre dodici milioni di euro alla promozione dello sport nell'Isola. Questi fondi coprono una vasta gamma di iniziative, dal finanziamento dei campionati nazionali a sostegno delle Federazioni sportive, fino al supporto degli atleti di alto livello e delle attività non agonistiche per gli atleti con disabilità intellettive. La delibera, proposta dall'assessora Ilaria Portas, è stata approvata dalla Giunta durante l'ultima seduta. Il programma approvato include interventi mirati allo sviluppo dello sport nel 2025, elaborati con il consenso del Comitato regionale per lo sport e in linea con le linee guida del Piano Triennale dello sport 2023-2025.

“Il Piano triennale dello Sport è una misura fondamentale per il settore – ha dichiarato l’assessora Portas – ci permette uno sguardo a tutto campo e una valorizzazione di tutti i settori e tutte le fasce di età: professionisti, dilettanti, diversamente abili. La Regione continua a investire nello sport, consapevole che si tratta di una questione imprescindibile per il benessere e salute della popolazione. Ogni euro che investiamo in Sport lo risparmiamo in sanità e questa è la via maestra che dobbiamo seguire”.

Il Piano annuale 2025 prevede un totale di 12.149.969 euro da distribuire in diverse aree sportive. Questo stanziamento include fondi per l'attività istituzionale degli Enti di promozione sportiva, i campionati nazionali, l'organizzazione di eventi sportivi, l'attività giovanile, le trasferte individuali e varie competizioni sportive a livello nazionale.

Inoltre, sono previsti finanziamenti per sostenere atleti isolani di talento e borse di studio per giovani promesse. La delibera indica anche un contributo di 150 mila euro per il supporto delle attività sportive non agonistiche per persone con disabilità intellettive.

Se le richieste in alcune aree risultassero inferiori ai fondi destinati, le eccedenze potranno essere riallocate per soddisfare le richieste più consistenti. Infine, la Giunta ha apportato modifiche al Piano Triennale dello Sport 2023-2025, che saranno valutate positivamente dalla commissione del Consiglio regionale entro 20 giorni.