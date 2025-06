Brutta disavventura per un ultraottantenne, soccorso questo pomeriggio nelle campagne di Osilo dai Vigili del Fuoco della centrale di Sassari. L'uomo, mentre si stava recando a piedi in un ex podere, ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra tra gli arbusti.

Vista la difficoltà di operare con i mezzi terrestri a causa della zona impervia e di difficile accesso é stato necessario l’invio sul posto del Drago 149 e del suo equipaggio eli-soccorritore che in collaborazione con la squadra dei Vigili del fuoco terrestre ha raggiunto l’area stabilizzando il ferito e recuperandolo con l’ausilio del verricello.

L'anziano è stato trasportato all'ospedale di Sassari per i controlli di rito. Presenti sul posto anche i carabinieri di Chiaramonti e l'ambulanza base della stazione di Osilo.