A nome del sindaco Massimo Zedda, la vice presidente vicaria del Consiglio e consigliera comunale Marzia Cilloccu si è recata a casa del signor Giovanni Sulis per portare gli auguri della città di Cagliari in occasione del suo centesimo compleanno.

Un traguardo prestigioso quello raggiunto dal signor Sulis che ha vissuto una vita fatta di sobrietà, disciplina e tanto amore per la famiglia.

Il suo segreto? Semplice: “Niente automobile, camminate quotidiane lungo il quartiere e spostamenti solo con i bus CTM”.

Giovanni Sulis, nato a Tonara ma residente da sempre nel quartiere Is Mirrionis di Cagliari, ha festeggiato il secolo di vita circondato dall’affetto della moglie Michela, dei figli e dei nipoti. Ex poliziotto, in servizio per decenni all’ufficio di viale Buoncammino, è conosciuto per il suo rigore, ma anche per il cuore grande e l’infinita dedizione alla famiglia.

Il signor Sulis ha sempre avuto un obiettivo chiaro: dare un futuro ai figli attraverso lo studio. E oggi, con orgoglio, vede lo stesso percorso realizzarsi anche nei nipoti.

Frequentatore abituale del circolo sotto casa, viene accolto con entusiasmo da tutti. Un simbolo vivente del legame con il territorio e di una vita condotta con semplicità, determinazione e affetti sinceri. Giovanni Sulis dimostra che il benessere può nascere anche dalle piccole abitudini quotidiane.

Al nuovo centenario di Cagliari, Marzia Cilloccu ha consegnato una pergamena celebrativa per il prestigioso traguardo raggiunto e una medaglia ricordo con lo stemma della città.