Nel primo pomeriggio di martedì 11 novembre un giovane a bordo di un regionale diretto a Oristano ha minacciato un capotreno durante i controlli dei biglietti. Il ragazzo, infatti, dopo aver rivolto minacce verbali al ferroviere, gli ha mostrato un coltello di grandi dimensioni, danneggiando anche un sedile del convoglio. La situazione, considerata pericolosa per i passeggeri e per la sicurezza del trasporto, ha portato a un’immediata richiesta d’intervento alla Polizia Ferroviaria.

All’arrivo del treno nella stazione di Oristano, gli agenti della Polfer hanno subito individuato il giovane, un 20enne italiano, che continuava a tenere l’arma in mano nonostante i ripetuti inviti a posarla. Solo quando un operatore ha estratto il taser, senza però doverlo utilizzare, il ragazzo ha lasciato cadere il coltello, permettendo così di chiudere la situazione di rischio.

Il giovane è stato bloccato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per minaccia a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma e danneggiamento degli arredi del treno.