Un impatto violentissimo tra due auto, nella notte, sulla statale Sassari–Olbia nei pressi del bivio di Enas, ha provocato quattro feriti, uno dei quali in condizioni critiche.

A rimanere gravemente ferito è stato un uomo di 72 anni, alla guida di una delle due auto. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro frontale, avvenuto a velocità sostenuta, ha coinvolto anche altre tre persone, tutte trasportate in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno intubato il 72enne, da subito apparso in condizioni critiche e lo hanno trasportato in ospedale.

Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso per consentire ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale di mettere in sicurezza la carreggiata ed effettuare i rilievi.