Momenti di apprensione questa mattina a bordo della motonave Raffaele Rubattino della Tirrenia, in viaggio da Palermo a Napoli. Un incendio è divampato nella sala macchine, ma l’equipaggio è riuscito a domare rapidamente le fiamme, sigillando poi l’area interessata.

A bordo si trovavano 155 passeggeri, oltre ai membri dell’equipaggio. Nessuno è rimasto ferito. Per sicurezza, la nave è stata raggiunta da due rimorchiatori e da motovedette della Capitaneria di Porto di Napoli e di Capri. Sul posto sono state dirottate anche cinque navi commerciali.

La Raffaele Rubattino ha quindi proseguito la rotta verso Napoli scortata dai mezzi di soccorso, dove è atteso un controllo tecnico approfondito. Si stima che saranno necessarie circa quattro ore per giungere nel porto napoletano, intorno alla mezzanotte.