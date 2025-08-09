Dopo che alcuni video di una sua accesa discussione con un benzinaio a Porto Cervo sono diventati virali, Belen Rodriguez è intervenuta sui social per replicare alle offese ricevute in questi giorni.

Nei filmati, la showgirl litiga con il proprietario di un distributore di benzina. Secondo la ricostruzione, Belen avrebbe spostato un birillo per far passare la sua auto in una zona con divieto d'accesso. Nel video si sente l'uomo chiederle: "Ma scusami, io ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?". La risposta di Belen, "Perché lei mi sta sul c***", ha fatto il giro del web, scatenando una pioggia di commenti negativi.

Belen ha voluto rispondere ai commenti degli hater che l’hanno accusata di essere stata una "maleducata". In particolare, la showgirl argentina ha replicato a un commento di un utente che le ha scritto: "Fino a quando le si fanno i complimenti risponde, quando arrivano le critiche non va bene più. Che caduta di stile, peccato". "Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque", ha replicato Belen. E ancora: "Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima".