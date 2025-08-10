Terribile spavento per una famiglia nel primo pomeriggio a Jesolo, in provincia di Venezia, dove un’auto con a bordo i coniugi e il piccolo figlio di 5 anni è precipitata nelle acque del fiume Sile, finendo a circa sette metri di profondità. A rimanere gravemente ferito è stato proprio il bimbo, intrappolato nell’abitacolo per diversi minuti.

A dare l’allarme sono stati i genitori, illesi, che hanno assistito impotenti all’incidente. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno estratto il piccolo e lo hanno rianimato prima del trasporto d’urgenza all’ospedale di Padova, dove si trova in condizioni critiche.

La dinamica dell’accaduto, avvenuto lungo via Piave, è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.