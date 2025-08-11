La porta forzata, i salumi già pronti vicino all’uscita e il registratore di cassa svuotato. È così che gli agenti della Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno sorpreso un 51enne quartese all’interno di una macelleria in via Fadda, all’angolo con viale Marconi. L’intervento è scattato poco dopo la mezzanotte e l’uomo è stato arrestato per furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era introdotto all’interno della macelleria, mentre un complice lo attendeva a bordo di un’auto parcheggiata poco distante. Alla vista dei poliziotti, il secondo uomo è riuscito a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

Gli agenti hanno sorpreso il 51enne mentre rovistava dietro il bancone. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, era riuscito a impossessarsi del denaro custodito in cassa e aveva accatastato vicino alla porta d’ingresso quindici pezzi di salumi, pronti per essere portati via.

Bloccato e portato in Commissariato, il 51enne è stato arrestato per furto aggravato. Questa mattina il caso sarà sottoposto alla valutazione del gip del Tribunale di Cagliari, che dovrà decidere sulla convalida dell’arresto. Intanto sono in corso le indagini per identificare e rintracciare il complice in fuga.