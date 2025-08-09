Il sardo Diego Nappi ha conquistato la medaglia d'oro agli Europei U20 di Atletica, a Tampere, vincendo la gara dei 200 metri con il tempo di 20.77.

Il velocista, cresciuto all’Atletica leggera Porto Torres e ora al gruppo sportivo della Polizia di Stato, con una partenza molto aggressiva è scappato via al favorito, il portoghese Pedro Afonso, argento in 20.85, e allo spagnolo Oriol Sanchez, bronzo in 21.03. Non poteva farsi regalo migliore in vista del suo 18esimo compleanno che sarà domani.

Per gli azzurri si tratta della terza medaglia d’oro dopo quelle di Kelly Doualla nei 100 e di Erika Saraceni nel triplo.

"Penso che sia il miglior ultimo giorno da minorenne che si possa immaginare, domani festeggerò il compleanno con gli azzurri, i miei genitori e il mio allenatore - le parole di Nappi -. In pista il vento in faccia era assurdo per il lanciato, ma quella partenza mi ha fatto vincere. Mi viene da piangere se penso al tifo dei compagni di squadra, mi tolgono tanto peso dalla testa, e una dedica in questa gara è anche per Elisa Valensin. L'ispirazione arriva dai velocisti azzurri, in generale da tutta la squadra assoluta, che ci danno una grande motivazione. Spero un giorno di poterci essere in quella staffetta e devo qualcosa anche a Filippo Tortu che mi aiutato, è bastata una chiamata: per lui un piccolo gesto, per me enorme".