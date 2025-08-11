Una giornata di svago in piscina si è trasformata in dramma per un bimbo di sette anni, vittima di un grave incidente avvenuto ieri pomeriggio ad Alluvioni Piovera, in provincia di Alessandria.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe scivolato e avrebbe battuto violentemente la testa. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un’automedica e un’ambulanza di base.

Le condizioni del bambino hanno spinto il personale sanitario a richiedere l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove si trova tuttora ricoverato.