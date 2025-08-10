Una pioggia di critiche ha travolto Belén Rodriguez dopo il video presso un distributore di benzina a Porto Cervo diventato virale. "Mi stai sul c..." aveva detto la showgirl rivolgendosi al lavoratore che l'aveva appena rimproverata, rea di non aver rispettato un divieto di transito imposto da alcuni birilli presso il distributore.

Ne è nata una breve discussione: "Anche lei mi sta sul c...", ha risposto a tono il benzinaio. Commenti negativi hanno inondato le pagine social di Belén, che ha replicato ad alcuni motivando: "Non hai idea di cosa sia successo", rifiutando quindi di fare un passo indietro e difendendo la sua posizione.

La vicenda è finita anche sulle piazze dell'Isola: è Maria Luisa Congiu a farne una parodia, improvvisando una 'trallallera' che ha strappato il sorriso ai presenti durante la sua esibizione a Posada. Così poi, sui social, la cantante olianese ha bacchettato la modella: "Ieri 'Belen vs Benzinaio' ha dato vita a una trallallera a tema durante il mio concerto, questo per scherzare...", premette.

"Sinceramente dico: uno può anche sbagliare, ma se sbagli e manchi di rispetto, oltretutto a chi sta lavorando, chiedi semplicemente scusa, chiunque tu sia. Rispetto e dignità non hanno prezzo", conclude.