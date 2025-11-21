La Gallura questa mattina si è svegliata con un’immagine che segna ufficialmente l’arrivo dell’inverno: un leggero manto di neve ricopre Vallicciola, sul Monte Limbara, a oltre 1.050 metri di altitudine. I primi fiocchi dell’anno hanno imbiancato la località dell’Alta Gallura regalando uno scenario da cartolina e confermando il brusco calo termico delle ultime ore.

Secondo il Centro funzionale decentrato della Protezione civile, l’ondata di freddo che sta investendo la Sardegna proseguirà almeno fino alla mattinata di domani, sabato 22 novembre. Le temperature in picchiata potrebbero portare nuove nevicate, stavolta anche sulle cime più alte dell’isola.

Tra la notte e le prime ore di domani, infatti, sono attesi fiocchi sul Gennargentu, in particolare nelle zone di Fonni, Desulo e nei comuni circostanti. Le previsioni indicano possibili accumuli di alcuni centimetri sopra i 1.000 metri e nevicate a partire dai 700 metri, seppur con depositi più modesti.