Tre giovani di Decimomannu sono stati arrestati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta la notte scorsa, durante un normale servizio di pattuglia.

I militari, transitando in una zona residenziale, hanno notato un’auto ferma in un parcheggio pubblico con tre persone a bordo. Avvicinandosi per un controllo, uno degli occupanti avrebbe tentato di nascondere qualcosa (poi rivelatasi - secondo quanto riferito - una dose di hashish) nella scarpa, gesto che ha insospettito i Carabinieri e li ha spinti a eseguire una perquisizione.

All’interno del veicolo sarebbe stato trovato un pacco con circa 570 grammi di marijuana, nascosto sotto il sedile posteriore. Addosso ai tre ragazzi sarebbero stati rinvenuti anche alcuni grammi di cocaina e hashish, in parte occultati negli indumenti. Uno di loro, secondo quanto appreso, aveva con sé 1.945 euro in contanti, ritenuti compatibili con una possibile attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

I giovani — un 20enne, un 23enne e un 19enne, tutti disoccupati e residenti a Decimomannu, due dei quali già noti alle forze dell’ordine — sono stati portati in caserma e successivamente accompagnati al Tribunale di Cagliari per il rito direttissimo previsto in mattinata.

L’arresto si inserisce nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dello spaccio e alla prevenzione dei reati sul territorio portati avanti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari.