Nella serata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno arrestato una 35enne del posto, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto.

L’episodio è avvenuto subito dopo l’orario di chiusura di un supermercato in via Dalmazia. Secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe introdotta all’interno del punto vendita occultando nella borsa generi alimentari. Al passaggio attraverso le colonnine antitaccheggio, il sistema antifurto ha fatto scattare l’allarme e la 35enne ha tentato di fuggire.

La sua corsa è però terminata dopo pochi metri: i Carabinieri, già presenti in zona nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati predatori, sono intervenuti immediatamente bloccandola. La merce è stata recuperata e restituita al supermercato.

Dopo la ricostruzione della vicenda, la donna è stata accompagnata in caserma e, terminate le formalità di rito, sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.