I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno denunciato nella scorsa serata un 49enne disoccupato di Guasila, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere e guida senza patente, con reiterazione. Contestualmente, i militari hanno disposto il sequestro amministrativo del veicolo.

Durante un controllo alla circolazione stradale nel centro abitato, i Carabinieri hanno fermato l’uomo alla guida di un’auto, e avrebbero accertato che era privo della patente di guida (mai conseguita), circostanza già contestata in passato.

Nel corso della perquisizione del veicolo, i militari avrebbero rinvenuto un coltello a serramanico lungo 19 centimetri e un frustino in nervo di bue, sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’auto è stata affidata in custodia a un familiare convivente.

L’Arma dei Carabinieri ha sottolineato che l’attività rientra nella quotidiana azione di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto della circolazione di armi e oggetti potenzialmente pericolosi.