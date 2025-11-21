I Carabinieri del reparto territoriale di Olbia hanno fatto una importante scoperta nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, precisamente a Santa Giusta, dove una vasta piantagione di marijuana con oltre duemila piante è stata individuata e sequestrata.

Grazie alle operazioni condotte nelle ultime settimane, gli uomini dell'Arma sono riusciti a identificare il terreno che appartiene a un 46enne olbiese con precedenti penali, ritenuto presunto responsabile della coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

Durante l'operazione, sono stati rinvenuti numerosi prodotti fertilizzanti e materiali agricoli utilizzati per la messa a dimora delle piante. Le indagini in corso suggeriscono che l'indagato potrebbe aver ricevuto assistenza da parte di altri soggetti specializzati nella coltivazione illegale di canapa indica.

Attualmente, sono in corso approfondimenti per chiarire la posizione e il ruolo di tali individui.