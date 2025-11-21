"Noi siamo convinti della costituzionalità di questa soluzione tradotta in legge. Vedremo come la Consulta affronterò il tema". Così all'ANSA Roberto Deriu, capogruppo del Pd in Consiglio regionale in merito all'impugnazione, da parte del Consiglio dei ministri, della legge sul suicidio assistito approvata in Sardegna il cui primo firmatario era proprio l'esponente dem.

"Ci siamo mossi nel solco della Corte Costituzionale - aggiunge riferendosi alla sentenza n. 242/2019 - Quella del governo, invece, è una posizione preconcetta e ideologica e non un esame attento della norme della nostra legge".

"Chiederemo alla presidente di resistere in giudizio perché siamo convinti delle nostre ragioni", conclude.