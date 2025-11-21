Il comandante del porto di Castelsardo e il responsabile della società che gestiva i servizi portuali sono stati assolti dal Tribunale di Sassari dall’accusa di omicidio colposo per la morte del 70enne Blagoje Milanovic, tragicamente annegato nell’ottobre 2017 quando la sua Fiat Punto cadde nelle acque del porticciolo turistico.

Il giudice Paolo Bulla ha accolto le tesi difensive degli avvocati Lorenzo Galisai e Danilo Mattana, secondo cui gli imputati non avevano responsabilità sulla sicurezza del porto, di proprietà del Comune. Assolti “perché il fatto non sussiste” sono stati Giuseppe Borzachiello, 55 anni, comandante del porto all’epoca dei fatti, e Leonardo Pattarino, 65 anni, legale rappresentante della Cigno Srl, concessionaria dei servizi portuali.

Milanovic morì a inizio ottobre 2017, dopo una manovra maldestra sulla banchina del porto che fece precipitare la sua auto in mare. Rimasto intrappolato nell’abitacolo, il 70enne annegò.

Nonostante la Procura di Sassari avesse chiesto il non luogo a procedere, il gup aveva disposto il rinvio a giudizio dei due imputati, oggi pienamente assolti.