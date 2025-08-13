Sono stati individuati all'istante mentre tentavano di completare un'"opera d'arte" vandalica con bombolette spray davanti alle rocce sul mare della spiaggia di Rena Bianca a Santa Teresa di Gallura.

Le autorità locali sono intervenute tempestivamente, sequestrando le bombolette e identificando i responsabili, due turisti austriaci. I carabinieri ritengono che i due siano anche gli autori dei disegni neri sulle rocce protette vicino alla spiaggia.

Ora spetterà al magistrato decidere sul destino dei due, che rischiano di dover pagare una multa salata., mentre la roccia, soggetta a vincolo paesaggistico, sarà ora sottoposta a un intervento di pulizia per riportarla al suo splendore naturale.

"Speriamo che le ultime modifiche al decreto sicurezza e la legge sugli eco-vandali dia una importante risposta a chi non rispetta i nostri beni", commenta il deputato della Lega Dario Giagoni, che aveva denunciato l'imbrattamento.