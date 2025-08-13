Era adibita, anche mediante sotterramento, a discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non, un’area di circa 20mila metri quadri alle porte di Cagliari, scoperta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari, con il supporto della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace e dell’11° Nucleo Elicotteri, durante un’attività investigativa svolta presso diverse società edili della zona.

Sul terreno, come riferito dai militari, erano presenti imballaggi contenenti sostanze pericolose, veicoli fuori uso non bonificati e rifiuti vari provenienti da attività di costruzione e demolizione, con gravissimi danni all’ambiente e al territorio circostante per centinaia di migliaia di euro.

A tal proposito sono state denunciate tre persone, ritenute a vario titolo coinvolte nella gestione e nell’utilizzo dell’area. I proprietari delle società che insistono sul terreno sono stati diffidati a provvedere, a proprie spese, alla completa bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi. I Carabinieri vigileranno su tutte le fasi della bonifica per assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni.