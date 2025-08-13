In occasione della stagione estiva, a Cagliari è attiva la pattuglia mista composta da militari dell’Arma dei Carabinieri e un membro della Guardia Civil spagnola, in linea con gli accordi bilaterali tra Italia e Spagna per la cooperazione internazionale.

Quest'iniziativa fa parte del programma europeo di sicurezza partecipata nelle destinazioni turistiche, con l'obiettivo di potenziare la presenza delle forze dell’ordine nei centri più frequentati, offrendo un punto di riferimento sia per i cittadini italiani che per i numerosi turisti spagnoli presenti nel sud Sardegna.

Le pattuglie miste opereranno nella città di Cagliari e lungo le località costiere, concentrandosi sulle zone balneari, gli eventi pubblici e i luoghi di maggiore affluenza durante l'estate. La presenza della Guardia Civil faciliterà la comunicazione con i visitatori spagnoli e migliorerà il coordinamento tra le autorità italiane e spagnole, specialmente in situazioni di emergenza o bisogno di assistenza consolare.

Questa collaborazione rientra in un consolidato modello di polizia internazionale basato sull'interoperabilità e l'assistenza reciproca ai cittadini europei nei Paesi ospitanti, al fine di aumentare il senso di sicurezza e garantire una vacanza tranquilla a chi sceglie la Sardegna come meta estiva. La presenza di forze di polizia straniere insieme ai Carabinieri italiani dimostra l'importanza della cooperazione transnazionale nella prevenzione dei reati e nella promozione di un'identità europea basata su sicurezza, accoglienza e collaborazione.