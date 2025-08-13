Paura durante le prime ore del mattino di oggi, mercoledì 13 agosto, a Sassari, dove un incendio ha coinvolto un'abitazione in via Giuseppe De Martini.

Intervento immediato, intorno alle ore 6:00, dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Sassari che, con l'ausilio di un'autopompa e un'autobotte, hanno domato e spetto le fiamme.

L'incendio nell'edificio, che si trova vuoto e viene occasionalmente utilizzato come rifugio da senzatetto, non ha fortunatamente registrato feriti. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri di Sassari per coordinare la situazione.