Un terribile incidente stradale è avvenuto intorno all'una della notte scorsa sulla SS127 bis, al chilometro 32,100 nel comune di Alghero, dove due auto che viaggiavano in direzioni opposte, per motivi ancora da chiarire, si sono violentemente scontrate, e uno dei tre feriti è rimasto incastrato nelle lamiere di uno dei veicoli.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Alghero che hanno liberato la persona incastrata utilizzando cesoie e divaricatori, per poi consegnarla al personale medico del servizio 118. Gli altri due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Sassari, mentre uno è stato portato ad Alghero.

La squadra VVF ha inoltre provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l'area circostante, con la presenza sul posto di Carabinieri e personale del 118.