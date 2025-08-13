Sei persone sono state denunciate con l'accusa di truffa e riciclaggio, dai Carabinieri della Stazione di Dolianova, dopo un'approfondita e complessa attività investigativa scattata dopo la denuncia presentata lo scorso ottobre dal rappresentante legale di un'importante azienda vinicola del territorio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i sospettati si erano spacciati per membri di una società fornitrice con cui la vittima aveva avuto rapporti commerciali, riuscendo a persuadere l'azienda a effettuare un pagamento fraudolento di una notevole somma di denaro.

L'importo, trasferito su un conto bancario collegato a uno degli indagati, è stato successivamente spostato attraverso diverse transazioni bancarie su altri conti in Italia e all'estero intestati a complici, al fine di renderne difficile la tracciabilità.