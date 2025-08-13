Le autopsie hanno confermato che Tamara D'Acunto e Luigi Di Sarno sono morti perché intossicati da botulino in Calabria.

Gli esami sono stati condotti da esperti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e dal centro nazionale di riferimento per il botulismo dell'Istituto superiore della sanità. Si è scoperto che entrambe le vittime sono morte a causa dell'intossicazione alimentare dopo aver consumato panini con salsiccia e friarielli da un camioncino del cibo.

Le autopsie hanno rilevato segni di soffocamento sulle vittime e sono state trovate tracce di cime di rapa, soggette a ulteriori analisi. La Procura di Paola sta indagando su dieci persone coinvolte, tra cui l'ambulante, tre rappresentanti delle aziende produttrici e sei medici delle strutture sanitarie locali.

Le accuse ipotizzate includono omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.