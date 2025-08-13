Le autopsie hanno confermato che Tamara D'Acunto e Luigi Di Sarno sono morti perché intossicati da botulino in Calabria.

Gli esami sono stati condotti da esperti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e dal centro nazionale di riferimento per il botulismo dell'Istituto superiore della sanità. Si è scoperto che entrambe le vittime sono morte a causa dell'intossicazione alimentare dopo aver consumato panini con salsiccia e friarielli da un camioncino del cibo.

Le autopsie hanno rilevato segni di soffocamento sulle vittime e sono state trovate tracce di cime di rapa, soggette a ulteriori analisi. La Procura di Paola sta indagando su dieci persone coinvolte, tra cui l'ambulante, tre rappresentanti delle aziende produttrici e sei medici delle strutture sanitarie locali.

Le accuse ipotizzate includono omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.

In Italia

Botulino in Calabria, affidato l’incarico per le autopsie sulle due vittime

Redazione Sardegna Live
Botulino in Calabria, affidato l’incarico per le autopsie sulle due vittime
Botulino in Calabria, affidato l’incarico per le autopsie sulle due vittime