Sono circa 20 gli interventi che hanno impegnato i Vigili del fuoco del distaccamento di Bono dal pomeriggio di ieri, martedì 12 agosto, fino a tarda notte, nei Comuni di Bono e Bultei a causa di forti temporali estivi.

I VVF hanno provveduto a mettere in sicurezza alcuni tetti a causa della caduta di tegole, pali e canne fumarie divelte, allagamenti nelle abitazioni e sulle strade, e cortocircuiti nell'illuminazione pubblica.

L'emergenza è stata gestita con successo fino alle prime luci dell'alba, senza riportare feriti.