Il gip Gian Paolo Piana ha deciso di non procedere con l'accusa nei confronti di due agenti della polizia locale di Sassari, i quali erano stati accusati di aver fatto uso della forza durante l'arresto di un uomo che stava maltrattando la sua compagna.

L'avvocato Giuseppe Scarpa ha difeso i due agenti, i quali sono stati giustificati dal giudice per aver agito per vincere la resistenza e la violenza dell'uomo arrestato. I fatti risalgono a settembre 2024, quando i poliziotti intervennero per proteggere una donna da un'aggressione nel centro storico di Sassari.

Nonostante le accuse mosse dall'arrestato riguardo all'eccessiva violenza subita durante l'arresto, le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno smentito tali affermazioni. L'avvocato Giuseppe Onorato, assistente dell'uomo arrestato, ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione, ma quest'ultima è stata respinta dal gip, che ha emesso il decreto di archiviazione delle accuse.