Durante il periodo del picco turistico estivo e nell'ottica di potenziare i servizi di controllo del territorio, 19 nuovi allievi Marescialli sono stati assegnati alla provincia di Cagliari da reparti addestrativi, per intensificare la presenza e la visibilità sul territorio, concentrandosi soprattutto nelle zone turistiche più affollate per supportare le attuali pattuglie in servizio.

Oggi, mercoledì 13 agosto, presso il Comando Provinciale di Cagliari, il Comandante Provinciale, Generale Luigi Grasso, ha accolto i nuovi arrivati sottolineando l'importanza delle Stazioni Carabinieri e del servizio di prossimità offerto alla comunità, in stretta collaborazione con le autorità locali, per un'azione sempre più coordinata.

Illustrando il contesto territoriale ai militari, il Generale ha enfatizzato il ruolo strategico dell'attività operativa nel prevenire e contrastare ogni forma di criminalità, oltre che nell'assicurare una presenza rassicurante nella società.

Gli allievi Marescialli sono stati assegnati alle Stazioni più attive durante l'estate per supportare i reparti territoriali impegnati in varie aree di intervento.