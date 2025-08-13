Panico durante la mattinata di ieri, martedì 12 agosto, sulla spiaggia di Cala Sa Figu, nel comune di Muravera, dove un ragazzo spagnolo di 15 anni, in Sardegna per le vacanze estive, è stato punto al volto da una tracina, detta anche pesce ragno.

L'intervento tempestivo di un infermiere dell'ambulanza da Villasimius ha permesso di valutare la situazione e fornire le prime cure all'adolescente, che è stato successivamente trasportato in elisoccorso all'ospedale di Muravera.

A causa del veleno iniettato dal pesce, il giovane presentava dolori intensi e un significativo gonfiore al viso.