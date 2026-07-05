A soli due giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza comunale dedicata alla tutela del decoro e della quiete pubblica, il Comune di Telti denuncia un grave episodio di vandalismo avvenuto nell’area antistante l’ex campo da bocce.

Con un duro messaggio pubblicato sui propri canali social, l’Amministrazione parla apertamente di uno “scempio”. Nello spazio che era stato volutamente escluso dalle limitazioni previste dall’ordinanza, per offrire ai giovani un luogo di ritrovo, una panchina in cemento è stata spezzata in due. L’intera area, inoltre, è stata trovata ricoperta di rifiuti, tra lattine, bottiglie di vetro, cartoni della pizza e altri scarti.

“Questo non è svago. Questo è vandalismo puro e disprezzo per Telti e i suoi abitanti”, si legge nel post diffuso dal Comune, che annuncia una linea di assoluta fermezza nei confronti dei responsabili.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso chiaramente gli autori dell’episodio. Già da oggi la Polizia Locale procederà con l’identificazione dei responsabili.

Il Comune sottolinea inoltre che la collettività non dovrà sostenere i costi per riparare i danni arrecati ai beni pubblici.

Oltre agli aspetti sanzionatori, l’Amministrazione intende promuovere anche un percorso di sensibilizzazione. Per questo motivo sarà richiesto un incontro urgente con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con l’obiettivo di avviare una riflessione sulle iniziative sociali da mettere in campo affinché episodi di questo tipo non vengano più considerati semplici “bravate”, ma atti che colpiscono il patrimonio e il futuro della comunità.

Il messaggio del Comune si conclude con un appello al senso civico: “La cura di Telti comincia da ognuno di noi. Oggi, purtroppo, qualcuno ha deciso di calpestarla. Ma noi non lo permetteremo”.

IL POST DEL COMUNE

"Cari concittadini,

solo due giorni fa vi comunicavamo l'adozione dell'Ordinanza N. 10 per tutelare il decoro e la quiete nelle nostre piazze principali. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole collaborare per una convivenza civile, invitando i giovani a utilizzare le aree attrezzate.

Purtroppo, qualcuno ha interpretato questa apertura come una licenza di distruggere. L'immagine che vedete non è degna del nostro paese. Nell’area antistante l’ex campo da bocce – uno spazio che, paradossalmente, l’ordinanza non aveva limitato proprio per lasciarvi uno sfogo – è stato compiuto un vero e proprio scempio.

Non si tratta solo della panchina di cemento letteralmente spezzata in due, come mostrato nella foto , un bene pubblico pagato con i soldi di tutta la comunità. Tutta l'area è stata ridotta a una discarica a cielo aperto, coperta da rifiuti abbandonati: lattine, bottiglie di vetro, cartoni della pizza e scarti di ogni tipo.

Questo non è svago. Questo è vandalismo puro e disprezzo per Telti e i suoi abitanti.

L'Amministrazione Comunale non tollererà oltre.

A questi "signori" vogliamo dire solo una cosa: le telecamere di sorveglianza vi hanno ripreso chiaramente.

Già da domani, la Polizia Locale procederà con l'identificazione di ogni singolo responsabile.

La comunità non pagherà un centesimo per riparare i vostri danni.

Inoltre, vista la gravità dell'accaduto, chiederemo un incontro urgente con il Consiglio Comunale dei Ragazzi per confrontarci anche sulle iniziative da intraprendere a livello sociale. È necessario sensibilizzare l'opinione pubblica, a partire dai più giovani, perché capiscano che atti del genere non sono "bravate", ma crimini contro il nostro patrimonio e il nostro futuro.

La cura di Telti comincia da ognuno di noi. Oggi, purtroppo, qualcuno ha deciso di calpestarla. Ma noi non lo permetteremo."