Tra gli inebrianti profumi della macchia mediterranea e il verde delle magnifiche foreste di lecci, Villasalto si prepara ad accogliere, sabato 18 luglio, la sesta edizione di "Su Crociu Antigu", attesissima manifestazione organizzata dal Gruppo Folk San Cristoforo e ormai uno degli appuntamenti cardine dell’estate nel Sarrabus-Gerrei.

L’evento si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico del paese, offrendo un interessante percorso tra le antiche abitazioni del centro storico, dove sarà possibile riscoprire sapori autentici, antichi mestieri e usanze tramandate di generazione in generazione.

Le antiche corti del centro storico del paese si preparano infatti a riaprire le loro porte per accogliere visitatori, profumi e tradizioni. Il nome della manifestazione deriva infatti da "su crociu", termine del dialetto locale che indica gli archi che caratterizzano i porticati delle tradizionali abitazioni villasaltesi, luoghi che un tempo rappresentavano il cuore della vita comunitaria e che, per una sera, torneranno a popolarsi di persone, racconti e convivialità.

IL PROGRAMMA

L'evento comincerà alle ore 18:00 con "Su Bandidori" in via Dante, seguito dall’apertura dei laboratori e delle mostre allestiti lungo il percorso. Alle ore 20:00 inizierà la cena itinerante: acquistando un bicchiere e la mappa della manifestazione, i visitatori potranno spostarsi tra le diverse corti degustando un menù composto da piatti tipici della tradizione sarda, preparati con prodotti del territorio. La serata proseguirà a tempo di musica dalle ore 22:30, con l’esibizione del gruppo Poesias e, a seguire, con Skaosss Fest.

GLI ORGANIZZATORI: "I VISITATORI DEVONO VIVERE UN'ESPERIENZA AUTENTICA "

"Su Crociu Antigu è un evento a cui teniamo particolarmente in quanto racconta l’identità di Villasalto attraverso ciò che siamo: le nostre tradizioni, la nostra cucina e il nostro patrimonio culturale - spiega ai nostri microfoni Giusy Cinus, presidente del Gruppo Folk San Cristoforo -. Ogni anno lavoriamo per coinvolgere persone di tutte le età, con l’obiettivo di tramandare alle nuove generazioni usanze e valori che fanno parte della nostra storia. Il menù quest'anno sarà diverso rispetto a quello dello scorso anno, ma resta sempre fedele ai sapori tipici del territorio, perché vogliamo che chi viene a trovarci possa vivere un’autentica esperienza della nostra comunità", conclude Giusy.

23 ANNI DI IMPEGNO E PASSIONE

Il Gruppo Folk San Cristoforo celebra quest’anno 23 anni di attività. Fondato nel 2003, è composto dal Mini Folk, formato dai bambini, e dal gruppo degli adulti, uniti dalla passione per il folklore e dalla volontà di custodire e promuovere il patrimonio culturale di Villasalto.

L’impegno dell’associazione va ben oltre l’organizzazione di Su Crociu Antigu. Durante tutto l’anno il Gruppo partecipa a manifestazioni folkloristiche, religiose e civili in Sardegna e nella Penisola, rappresentando con orgoglio Villasalto. All’inizio dello scorso giugno, ad esempio, ha preso parte a una due giorni in Toscana, portando costumi, musiche e tradizioni locali in una manifestazione dedicata al folklore e contribuendo a far conoscere il paese anche fuori dall’Isola.

UN CONTESTO CHE ARRICCHISCE ULTERIORMENTE LA MANIFESTAZIONE

A rendere la manifestazione ancora più affascinante è la splendida cornice in cui si svolge: situato nel cuore delle montagne del Sud-Est della Sardegna, Villasalto è infatti circondato da paesaggi mozzafiato, tra Monte Genis, Monte Arrubiu, Monte Lora e la valle del Flumendosa. Il territorio custodisce inoltre un importante patrimonio storico e archeologico, con siti nuragici, testimonianze di epoca romana e il borgo minerario di Su Suergiu, oggi inserito nel Parco Geominerario della Sardegna.

Tra degustazioni, musica, laboratori e spettacoli, Su Crociu Antigu si conferma così, anche per l'estate 2026, un’occasione speciale per vivere e assaporare il paese da una prospettiva diversa, riscoprendo il valore delle tradizioni e dell’accoglienza che da sempre contraddistinguono la comunità villasaltese.