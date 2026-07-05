Un ragazzo minorenne è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Alghero con l’accusa di tentato omicidio al termine delle indagini su una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di domenica 28 giugno a Olmedo.

L’intervento dei militari è scattato dopo una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che segnalava una lite tra più persone all’esterno di un bar del paese.

Giunti sul posto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno accertato che, al culmine dell’alterco, nato verosimilmente per futili motivi, un giovane era stato colpito da alcuni fendenti sferrati con un’arma da punta e taglio.

Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale civile di Sassari, dove è stato ricoverato nel reparto di Medicina d’urgenza. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Le indagini sono partite immediatamente. I militari, come da loro riferito, hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti, effettuato un accurato sopralluogo e analizzato le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare gravi indizi di responsabilità nei confronti di un ragazzo minorenne, rintracciato poco dopo e accompagnato in caserma.

Durante le successive ricerche, i Carabinieri hanno inoltre recuperato il coltello che sarebbe stato utilizzato nell’aggressione: un serramanico lungo circa 15 centimetri, sottoposto a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, che coordina le indagini, il giovane è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Quartucciu, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.