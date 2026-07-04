Tragedia nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia La Cinta, a San Teodoro, dove un uomo di 70 ann ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore. La vittima sarebbe di nazionalità italiana.

Le persone presenti sull'arenile sono intervenute immediatamente per prestargli i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Sul posto sono giunti anche i militari della Guardia Costiera per gli accertamenti di competenza.

L'équipe medica ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del settantenne.