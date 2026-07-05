Grande successo a Iglesias per l'RDS Summer Festival allo stadio Monteponi, ultima tappa del tour estivo della radio tra le più quotate e longeve in Italia.

Ad animare la serata, oltre ai presentatori Rossella Brescia e Filippo Ferraro, ci sono stati loro, i cantanti di questa tappa: Alessandro Coli, Cioffi, Chiello, Dolcenera, Ermal Meta, Levante, Luk3, Merk & Kremont, Marco Masini, Mr.Rain, Nico Santos, Sarah Toscano, Tommaso Paradiso e Trigno.

Migliaia di persone, arrivate da diverse parti della Sardegna, ad assistere allo spettacolo, promosso dal Comune di Iglesias, inaugurato da un Dj Set che ha scaldato il pubblico prima dello show vero e proprio. E gli ingressi gratuiti sono poi proseguiti anche dopo le 22 per chi era sprovvisto di ticket, fino a "esaurimento posti".

Ad aprire le danze è Alessandro Coli, uno dei tanti artisti giovani presenti in questa tappa sarda. Successivamente, un piccolo problema tecnico, ha fermato l'esibizione di Marco Masini, che ha interrotto a metà la sua "L'uomo volante", ripresa poi dopo qualche minuto di interruzione. Particolarmente sentita e molto cantata dal pubblico la splendida "Ci vorrebbe il mare", cantata da Masini al pianoforte.

L'ingresso di un altro giovane cantante, Trigno, è il preludio a un duetto molto ben realizzato con Ermal Meta, anche lui protagonista questa sera.

L'arrivo di Madame trasforma l'atmosfera in urban rap col suo stile sempre molto personale; l'artista vicentina, dopo un periodo di pausa, ha cantato alcuni brani tratti dal suo ultimo album.

A seguire, sul palco ecco Mr.Rain, che con le sue ballad, Altalene e Supereroi, ha fatto cantare tutta Iglesias.

É il turno poi di Nico Santos, cantante tedesco, alle sue prime volte in Italia, che con le sue canzoni dance ha fatto ballare tutto lo stadio Monteponi.

Si torna ai momenti toccanti con Ermal Meta e la sua "Piccola anima", preceduta dall'ultimo successo sanremese "Stella stellina", performance chiusa con una versione dance di "Straordinario".

É poi l'ora di Luk3, talento uscito da "Amici", attesissimo dalle ragazzine più giovani, che gli hanno dedicato cori e striscioni: un vero e proprio "teenidol".

Dopo un altro artista giovane, Cioffi, ecco arrivare sul palco Sarah Toscano, ennesima cantante uscita dal programma "Amici" e in rampa di lancio sulla scena pop italiana.

Gran finale poi con Levante, che ha esordito con un paio di espressioni in sardo, lei siciliana doc, Dolcenera, e Tommaso Paradiso, attesissimo, che ha chiuso in bellezza la serata con "Non avere paura", "Agitare Coca Cola" e "Romantici".

La chiusura vera e propria, però, c'è stata col duo di disc jokey, Mark & Kremont, che hanno dato una botta finale di energia a tutto il pubblico iglesiente.

All'uscita, volti sorridenti e soddisfatti e tutti verso le proprie abitazioni rincuorati da una serata nemmeno troppo calda e densa di emozioni; Iglesias stasera ha proprio fatto il botto.